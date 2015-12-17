17 декабря – день памяти святителя Геннадия Новгородского

Святитель Геннадий родился в первой половине XV века в благочестивой семье Гонзовых.

Иноческую жизнь он начал в Валаамской обители под руководством святого преподобного Савватия Соловецкого.

В феврале 1477 года святой был назначен архимандритом Чудова монастыря, а 12 декабря 1484 года был рукоположен в сан архиепископа Новгородского.

Святитель ревностно боролся за чистоту православной веры и приложил много стараний для просвещения своей паствы. Он устроил школу для подготовки священников, составил пасхалию, к 1499 году собрал все книги Священного Писания в одну единую «Геннадиевскую Библию». Также ему принадлежит уставное указание о литургическом почитании Российских угодников.

С 1504 года святитель Геннадий находился на покое в Чудовом монастыре и 4 декабря 1505 года мирно отошел ко Господу.

Тропарь

Уподобился еси древним отцем, святителю отче Геннадие, Священныя Книги собрав и еретики посрамив, ревность по Бозе показуя, паству оградил еси, моли и ныне Христа Бога мир Церкви даровати и спастися душам нашим.