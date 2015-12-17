17 декабря – память преподобного Иоанна Дамаскина

Святой Иоанн родился около 675 года в семье советника дамасского халифа Абдалмелеха. Юноша был воспитан пленным монахом и после смерти отца занял его место при дворе.

Когда начался спор вокруг иконопочитания, преподобный Иоанн написал три слова в его защиту. По преданию его оклеветали за это перед халифом, который вначале приказал отсечь ему руку, но затем увидел обман и снова приблизил Иоанна к себе, однако тот предпочел удалиться в монастырь святого Саввы Освященного.

Здесь он написал большинство своих гимнографических работ, ставшие основой современного православного богослужения. Известно, что его возвели в сан пресвитера, несколько раз его арестовывали за ревность к христианству, но подробности поздних лет его жизни, как и дата кончины неизвестны.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, монашествующих богодохновенное удобрение, Иоанне премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.