17 декабря - день памяти святой великомученицы Варвары

17 декабря православные и греко-католики отмечают день памяти святой Варвары, пострадавшую за веру в 306 году во времена царствования императора Максимиана.

По преданию, Варвара была очень красивой дочерью знатного и богатого Диоскора из финикийского города Илиополя. Он был язычником и оберегал дочь от влияния христиан. Но сердце Варвары искало единого Бога. Узнав о том, что Варвара приняла христианство, Диоскор жестоко избил дочь, приказал заточить ее в тюрьму и морить голодом.

Правитель города Илиополя - Мартиан, тронутый чудной красотой Варвары, призывал ее отречься от Христа. После долгих мучений, в тюрьме, в ночном видении Варваре явился Господь, Сам ободрил ее и исцелил раны. На другой день Варвара была подвержена новым истязаниям, глядя на которые одна из свидетельниц ее страданий, Юлиания, объявила себя христианкой. Ее также, повесили на древе рядом с Варварой и подвергли мучениям, после чего обеим девушкам отсекли головы. В тот же день в Диоскор и Мартиан были поражены молнией, которая сожгла их тела дотла.

В предсмертной молитве великомученица Варвара просила Господа, чтобы Он избавлял всех, кто обращается к ней за помощью от нечаянных бед, от внезапной смерти без покаяния и посылал бы им свою благодать. Согласно приданию, в ответ она услышала голос с небес, который обещал выполнить ее просьбу.

Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина (1081—1118 гг.), княжна Варвара, вступая в брак с российским князем Михаилом Изяславовичем, привезла их в Киев, где они находятся и поныне - в кафедральном соборе святого князя Владимира.

Тропарь

Варвару святую почтим: вражия бо сети сокруши, и яко птица избавися от них, помощию и оружием Креста, всечестная.