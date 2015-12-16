16 декабря – память святого пророка Софонии
00:16, 16 декабря 2015Праздники
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Пророк Софония был современником пророка Иеремии и пророчицы Олдамы. Он происходил из знатного рода.
Некоторое время Софония жил в царском дворце, где проповедовал покаяние и помогал царю Иосии истреблять идолопоклонство.
Никаких других сведений о личности, жизни и деятельности пророка Софонии в исторической и современной пророческой письменности Ветхого Завета, к сожалению, не сохранилось.
Святой пророчествовал о бедствиях, которые Бог пошлет на жителей Иудеи, а также на народы, населяющие пограничные территории.
Тропарь
Пророка Твоего Софонии память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.
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