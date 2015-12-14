14 декабря Православная Церковь чтит память праведного Филарета Милостивого

Праведный Филарет Милостивый жил в восьмом веке в одном из городов Малой Азии. Он был воспитан родителями в благочестии и страхе Божьем.

Его жена, которую звали Феозва, была из богатой и знатной семьи. У пары было трое детей.

Филарет был богатым и знатным вельможей, но также он являлся одним из тех людей, которые не жалеют своих средств ради нищих, а с любовью и радостью раздают всем нуждающимся.

Однажды арабы напали на город и разграбили имущество Филарета. У него осталось два вола, корова, несколько ульев и дом. Но и это, последнее, он постепенно раздал бедным. Стойко и кротко переносил он упреки жены и насмешки детей.

Когда был отдан последний запас пшеницы, его старый друг прислал ему в сорок раз больше, а после того, как Филарет отдал нищему теплую одежду, к нему вернулось богатство.

В то время византийская императрица Ирина искала невесту для сына – будущего соправителя Константина Багрянородного и для этого по всей империи разослала послов.

Послы приехали в дом также и к Филарету. Он очень обрадовался, а его супруга Феозва расстроилась, так как в доме не было вообще никакой еды. Филарет приказал жене хорошо убрать в доме.

Когда соседи узнали, что ожидаются царские послы, они принесли в изобилии всё необходимое для богатого пира.

Послы отобрали для царских смотрин, вместе с десятью красивейшими девушками, внучку Филарета, Марию. Мария превзошла своих соперниц добротой и скромностью и стала царицей, а Константин Багрянородный щедро одарил Филарета. Так вернулись к Филарету слава и богатство. Но, как и раньше, святой щедро раздавал милостыню и устраивал обеды для нищих и сам служил им во время этих трапез.

Когда блаженный старец достиг 90 лет, он, предвидя скорую смерть, отправился в Константинопольский монастырь Родольфию, где раздал всё, что имел при себе. Он позвал родных, наставлял их в нищелюбии и мирно преставился Богу.

Скончался он в 792 году и погребен в обители Суда Родольфия в Константинополе.

Когда тело святого несли к месту погребения, один человек, одержимый бесом, схватился за гроб и следовал с погребальной процессией. Когда они пришли на кладбище, с ним произошло исцеление.

После смерти праведного Филарета его жена Феозва трудилась, восстанавливая в Пафлагонии монастыри и храмы, разрушенные во время вражеских нападений.

Тропарь

В терпении твоем стяжал еси мзду твою, отче преподобне, в молитвах непрестанно терпевый, нищия возлюбивый и сия удовливый, но молися Христу Богу, Филарете милостиве блаженне, спастися душам нашим.