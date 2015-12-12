12 декабря – день памяти священномученика Авива Некресского

Священномученик Авив, епископ Некресский, является одним из тринадцати святых сирийских отцов, основателей грузинского монашества, которые пришли в Грузию в шестом веке. По просьбе грузинского царя Парсмана VI и католикоса Евлавия святой Авив принял сан епископа и Некресскую кафедру.

Персы, захватившие в это время Кахетию - территорию Восточной Грузии, повсеместно насаждали огнепоклонство. Епископ Авив с крестом в руках ходил по городам и селам своей епархии и истреблял повсюду грубые суеверия.

Дидойцы и другие горцы Кахетии, которые жили по левому берегу реки Алазани, отказались от огнеслужения и вошли в лоно Церкви Христовой. Святитель Авив обратил в христианство и многих персов.

Персидский сатрап, живший в городе Рехи, был обеспокоен успешной проповедью святителя, поэтому приказал схватить Авива и доставить к нему.

Представ перед персидским сатрапом, святитель отказался принять зороастризм, за что Авива подвергли бичеванию и страшным пыткам, после чего он мученически скончался, избитый камнями в селении Рехи, близ Гори.

Тело святого бросили на съедение диким зверям, но ни звери, ни птицы, ни тление не коснулись святых мощей. Братия Самтавийской обители с честью погребли их в своей обители.

Мощи святого, прославленные исцелениями, были позднее перенесены из Самтавийской обители в Мцхетский Самтаврский собор и положены под престолом, где почивают и поныне.