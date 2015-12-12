12 декабря Православная Церковь вспоминает преподобного Акакия Синайского

Преподобный Акакий Синайский жил в шестом веке и был послушником в монастыре. Смиренный инок отличался терпением и безоговорочным послушанием своему старцу-наставнику, у которого был грубый характер.

Он заставлял преподобного непомерно работать, морил его голодом, нещадно бил. Несмотря на такое обращение, Акакий кротко терпел трудности и благодарил Бога за все. Недолго пробыв в таком тяжелом послушании, святой Акакий скончался.

Старец через пять дней рассказал о смерти своего ученика другому старцу, который не поверил, что молодой инок умер. Тогда учитель Акакия позвал этого старца к могиле Акакия и громко спросил: "Брат Акакий, умер ли ты?" Из могилы раздался голос: "Нет, отче, не умер, кто переносит послушание, не может умереть".

Пораженный старец со слезами упал перед гробницей, прося прощения у своего ученика.

После этого он изменился характером, закрылся в келье около места погребения святого Акакия и в молитве окончил свою жизнь.

Тропарь

Мир оставль, Христу последовал еси от младенства, премудре Акакие преподобне, Того подражая вольное смирение, низвергл еси гордостнаго мучителя, моли непрестанно о всех нас.