12 декабря - память святого мученика Парамона
06:35, 12 декабря 2015Праздники
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Святой мученик Парамон и с ним 370 мучеников в 250 году пострадали за веру во Христа при императоре Декии.
Правитель восточных областей Аквиан заточил в темницу христиан, принуждая их отказаться от Христа и принести жертву идолам. Заключенных предавали пыткам, надеясь угрозой смерти заставить их отречься от Христа и поклониться языческим божествам.
Один из местных жителей, по имени Парамон, видя мучения христиан, открыто осудил жестокость правителя и исповедал свою веру в Единого Истинного Бога, Господа Иисуса Христа.
Святого Парамона после жестоких пыток обезглавили вместе с 370-ю мучениками.
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