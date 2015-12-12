12 декабря - память святого мученика Парамона

Святой мученик Парамон и с ним 370 мучеников в 250 году пострадали за веру во Христа при императоре Декии.

Правитель восточных областей Аквиан заточил в темницу христиан, принуждая их отказаться от Христа и принести жертву идолам. Заключенных предавали пыткам, надеясь угрозой смерти заставить их отречься от Христа и поклониться языческим божествам.

Один из местных жителей, по имени Парамон, видя мучения христиан, открыто осудил жестокость правителя и исповедал свою веру в Единого Истинного Бога, Господа Иисуса Христа.

Святого Парамона после жестоких пыток обезглавили вместе с 370-ю мучениками.