11 декабря – день памяти священномученика Серафима (Чичагова)

Священномученик Серафим, в миру Леонид Михайлович Чичагов, родился в 1856 году в семье военного, принадлежавшей к одному из наиболее знаменитых дворянских родов России. После окончания Императорского Пажеского корпуса он принимал участие в Балканской войне, под впечатлением которой он стал задумываться над смыслом жизни и нравственной стороной страданий.

По возвращении в 1878 году в Петербург он находит духовную поддержку святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В 1879 году он вступает в брак. Будучи военным, Леонид Михайлович стремился раскрыть в своей жизни идеалы служения Богу и людям - так, он стал ктитором одного из военных храмов. Уйдя в отставку в чине полковника, Чичагов принимает в 1893 году по благословению святого Иоанна Кронштадтского священнический сан.

Он служит в различных церквах Москвы и полностью отдает все свои силы благоустройству храмов. В 1895 году умирает его жена. Обращенный к молитве, отец Леонид тянется в это время к монастырской жизни, что отражается на его творчестве - именно в это время он начинает составлять и поныне широко читаемую «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», положившую начало изучению им жизни и подвигов преподобного Серафима Саровского.

В 1898 году он принимает постриг с именем Серафим и зачисляется в штат Троице-Сергиевой Лавры. Вскоре он уже в сане архимандрита назначается настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Продолжает он работу и над «Серафимо-Дивеевской летописью» и подготовку канонизации преподобного Серафима, состоявшейся в 1903 году.

В 1905 году архимандрит был хиротонисан в епископа Сухумского, а затем попеременно направлялся на Орловскую, Кишиневскую и Тверскую в сане архиепископа - кафедры.

Несмотря на государственные изменения, происшедшие в 1917 году, владыка продолжает активную церковную деятельность - так, он участвовал на правах правящего архиерея Тверской епархии в Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917-18 годов, на котором он возглавил Соборный отдел «Монастыри и монашество».

Изгнанный раскольниками со своей кафедры в конце 1917 года, святитель Серафим был назначен Святейшим Патриархом Тихоном на Варшавскую кафедру, вступить в управление которой не смог из-за военных действий.

В 1921 году, уже в сане митрополита, ему были предъявлены обвинения, и он был арестован и приговорен к ссылке в Архангельскую область. Вернувшись через год в Москву, он вскоре опять был арестован по обвинению в прославлении преподобного Серафима Саровского. И вновь он должен был покинуть Москву…

В 1928 году он возвращается к делам церковного управления с назначением на Ленинградскую кафедру.

В 1933 году отдавший все силы Ленинградской епархии святитель был уволен на покой. Последние годы владыки проходили на загородной даче под Москвой - в деревенской тиши, в духовных размышлениях над богословскими и аскетическими сочинениями.

Арестованный в ноябре 1937 года, восьмидесятидвухлетний больной старец был доставлен на носилках в Таганскую тюрьму, и так и не признав предъявленных ему обвинений, был расстрелян 11 декабря 1937 года в находящейся недалеко от Москвы деревне Бутово.

В 1997 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви владыка Серафим был причислен к лику святых как новомученик.

Тропарь

Воинство Царя Небеснаго паче земнаго возлюбив, служитель пламенный Святыя Троицы явился еси, наставления Кронштадтскаго пастыря в сердце своем слагая, данная ти от Бога многообразная дарования к пользе народа Божия приумножил еси, учитель благочестия и поборник единства церковнаго быв, пострадати даже до крове сподобился еси, священномучениче Серафиме, моли Христа Бога спастися душам нашим.