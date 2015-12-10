10 декабря православные христиане чтят святителя Иакова Ростовского

Святитель Иаков, епископ Ростовский, по местному преданию, принял постриг в Копырском на реке Ухтоме монастыре, в 80 километрах от Ростова. Долгое время он был игуменом этого монастыря, а в 1385 году поставлен епископом Ростовским при митрополите Пимене и великом князе Димитрии Донском.

Защищая осужденную на казнь женщину, святитель, следуя примеру Спасителя, предложил бросить в нее камнем тому, кто посчитал бы себя безгрешным, а женщину отправил на покаяние.

Князь и ростовские бояре, недовольные епископским судом, выгнали святого Иакова из Ростова. Выйдя из города, святитель подошел к озеру Неро, разостлал на воде свою святительскую мантию, и, перекрестившись, поплыл на ней, как в лодке.

Святитель Иаков проплыл несколько километров и вышел на берег у места будущего монастыря.

Князь и народ просили прощения у святителя. Кроткий епископ простил их, но обратно не вернулся. На берегу озера Неро он поставил себе келью и построил небольшую церковь в честь Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы, чем положил начало Зачатьевскому Иаковлевскому монастырю. Скончался святитель Иаков здесь же 27 ноября 1392 года.

Тропарь

Избран от юности Богови быв, святителю Иакове, сего ради архиерейства саном почтен, упасл еси люди, яже тебе Богом врученныя. Темже и по преставлении чудес дарования от Бога приял еси исцеляти различныя недуги. Моли о нас, совершающих честную память твою, да тебе непрестанно величаем.