8 декабря православные христиане молятся святителю Петру, архиепископу Александрийскому

Петр родился и вырос в Александрии, его воспитателем был александрийский епископ Феона. Получив хорошее образование, Петр в течение пяти лет управлял Александрийской богословской школой. В 300 году после Феоны он возглавил Александрийскую церковь.

В период гонений императоров Диоклетиана и Максимиана святитель покинул город и путешествовал по империи. После своего возвращения в Александрию, он написал «Слово о покаянии», адресованное христианам, которые шли на различные ухищрения, чтобы избежать мучений.

Архиепископ Петр был современником ересиарха Ария, которого он проклял и отлучил от церкви. В 311 году Петр был арестован и посажен в тюрьму.

Арест Петра и решение о его казни спровоцировали народные волнения. Чтобы избежать казней своих сторонников, Петр попросил ночью разобрать заднюю стену тюрьмы и таким образом вывести его на казнь.

Трибун с воинами удивились мужеству святого, который сам шел на смерть. Они взяли святителя и привели на то место, где некогда святой апостол Марк принял мученическую смерть. Именно там святитель Петр и был обезглавлен.

Тропарь

От вышняго суда Христова предстательствова стаду, на пажитех благожизненных упасл еси всемудрыми твоими догматы, отгнав Ария, яко волка некроткаго, вшедшаго в них безбожными учении. Темже и душу твою положил еси за них, пастырь нареклся еси, яко рече Господь, иерарше Петре блаженне, моли Христа Бога грехов оставление даровати чтущим любовию святую память твою.