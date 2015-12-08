8 декабря - день памяти священномученика Климента Римского

О жизни священномученика Климента нам почти ничего не известно. Традиционно его относят к категории «мужей апостольских», то есть святых первого поколения христиан после апостолов. Также, святой Климент считается первым после апостола Петра, или, согласно другой хронологии, третьим епископом Римской Церкви. Возможно, что именно он упоминается апостолом Павлом в послании к Филиппийцам.

Предположительно его служение в качестве предстоятеля Римской Церкви длилось около девяти лет: с 92 по 101 год после Рождества Христового.

Клименту, папе Римскому принадлежит два послания к жителям малоазиатского города Коринфа, хотя вопрос об авторстве одного из посланий остается открытым.

Другие тексты, например, сборник «Клементины», долгое время приписывались ему.

Первые писатели, которые упоминают о святителе, не сообщают о его мученической смерти. Однако с конца четвертого века появляются свидетельства о его мученичестве.

В шестом веке получили распространение сказания о его мученической смерти в Крыму.

В одиннадцатом веке святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, просветители славянских народов, открыли мощи святителя Климента, честная глава которого по сей день находится в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Тропарь

Иже от Бога чудодействы преславно удивляя вселенныя концы мира, священный страдальче, паче естества морю составы водам содеваеши разделение в честней памяти твоей всегда притекающим усердно в Богозданную ти церковь чудесным твоим мощем, и по всенародном хождении, море во едино течение чудодетельне твориши, Клименте предивный, моли Христа Бога спастися душам нашим.