7 декабря – память преподобного Меркурия Печерского
04:57, 07 декабря 2015Праздники
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Преподобный Меркурий Печерский обитал и трудился в Дальних пещерах в пятнадцатом веке и был строгим постником.
При жизни преподобный Меркурий был соединен глубокой духовной любовью с преподобным Паисием, и после смерти они были положены в один гроб.
Тропарь
Преподобному во всех делех Господеви преискренне работая, и Онаго всегда в церкви преподобных Своих преподобным воспевая гласом, наследил еси, преподобне Меркурие, часть преподобных, с нимиже молися о всех нас.
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