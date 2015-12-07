7 декабря - день памяти святой великомученицы Екатерины

Святая Екатерина родилась в столице Египта — Александрии, в семье правителя этого города. Обладавшая редкой красотой и умом, она получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных ученых и философов.

Юноши из самых именитых семейств искали ее руки, но Екатерина объявила родителям, что согласна выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее не в знатности, богатстве и красоте, а мудрости.

Мать Екатерины, тайная христианка, направила дочь к своему духовному отцу помочь разумно рассудить о ее решении. Выслушав Екатерину, старец сказал, что знает Юношу, который превосходит ее во всем. Образ Жениха Небесного родил в душе мудрой девушки горячее желание увидеть Его. На прощанье старец вручил Екатерине икону Божьей Матери с Богомладенцем Иисусом на руках и посоветовал ей с верой молиться перед образом.

Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть Пресвятую Деву, которая просила Своего Божественного Сына посмотреть на коленопреклоненную Екатерину, но Христос не удостоил ее взглядом.

В глубокой печали Екатерина вторично отправилась к старцу. Он рассказал ей о вере и совершил над ней таинство Крещения. Снова Екатерине было видение Богоматери с Младенцем, Который посмотрел на нее и, дал ей перстень, в знак обручения.

Видение кончилось, Екатерина проснулась, но на ее руке светилось кольцо.

Вскоре на языческий праздник в Александрию прибыл римский император Максимин. Торжество должны были совершить с особой пышностью и с принесением множества жертв, в том числе человеческих. Смерть ожидала христиан, которые отказались поклониться языческим божествам. Екатерина отправилась к самому императору Максимину с намерением облегчить участь христианских мучеников.

Святая назвала свое имя, исповедовала перед императором веру в Единого Истинного Бога и мудро осудила заблуждения язычников. Девушка понравилась императору, потому он приказал собрать пятьдесят мудрецов со всей империи, чтобы разубедить девушку в ее вере. Но беседа с Екатериной покорила их настолько, что они сами уверовали во Христа, а затем приняли мученическую смерть. Император также пытался повлиять на нее обещаниями богатства и славы, но получил отказ, поэтому приказал ее жестоко мучить, а затем бросить в темницу.

На следующий день святую Екатерину вновь повели на суд, где под угрозой колесования, предложили ей отказаться от христианской веры и принести жертву богам. Святая исповедовала Христа, и сама подошла к орудиям пыток, но они все сломались и не повредили ей.

Увидев это чудо, императрица Августа и царедворец Порфирий с двумястами воинами перед всеми исповедовали свою веру во Христа и были обезглавлены.

Максимин снова попытался обольстить святую и предложил ей супружество, но снова получил отказ. За это святая великомученица Екатерина была обезглавлена.

Мощи святой мученицы были чудесно перенесены на одну из вершин Синайской горы, которая и по сей день носит ее имя.

Тропарь

Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси неверныя мудрецы, и, якоже пресветлая луна ходящим в нощи, неверия тьму отгнала еси и царицу уверила еси, вкупе же и мучителя обличила еси, богозванная невесто, блаженная Екатерино, желанием востекла еси в Небесный чертог к прекрасному Жениху Христу, и от Него царским венцем венчалася еси: Емуже, со Ангелы предстоящи, за ны молися, творящия пречестную память твою.