6 декабря - память святителя Амфилохия, епископа Иконийского

Святитель Амфилохий, епископ Иконийский, родился в Кесарии Каппадокийской. Он был двоюродным братом святого Григория Богослова и близким другом святого Василия Великого. До того, как принять епископский сан, он около сорока лет жил в пустыне.

В 372 году скончался Иконийский епископ. Ангелы Господни трижды являлись в видениях святому Амфилохию, а затем рукоположили его в епископа.

Когда святитель возвращался в свою келью, он встретил семь епископов, которые разыскивали его, чтобы поставить архипастырем Иконии, но Амфилохий сказал, что таинство над ним уже совершили ангелы.

Мудрый архипастырь обладал даром писателя и проповедника. Он участвовал в деяниях Второго Вселенского Собора и возглавлял борьбу против ереси Македония.

В 394 году святой епископ Иконийский Амфилохий с миром отошел ко Господу.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.