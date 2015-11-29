29 ноября день памяти святого апостола и евангелиста Матфея

29 ноября Православная Церковь отмечает день памяти святого апостола и евангелиста Матфея.

Матфей был апостолом из числа двенадцати самых близких к Господу учеников. До обращения ко Христу Матфей служил мытарем, то есть сборщиком податей для Рима. Услышав голос Иисуса Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9. 9), он оставил свою должность и пошел за Спасителем.

Восприняв благодатные дары Святого Духа, апостол Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, которые оставались в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым. Книга написана на еврейском языке. Речи и дела Спасителя Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения Христа: как Пророка и Законодателя, Царя над миром невидимым и видимым и Первосвященника, Приносящего Жертву за грехи всех людей.

Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической смертью в Эфиопии. Эта страна была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями. Святой апостол Матфей своей проповедью обратил здесь нескольких идолопоклонников к вере во Христа, основал Церковь и построил храм в городе Мирмены, где поставил епископом своего спутника по имени Платон.

Когда апостол усердно молил Бога об обращении эфиопов, во время молитвы Сам Господь явился ему в образе юноши, дал жезл и повелел воткнуть его у дверей храма. Господь сказал, что из этого жезла вырастет дерево и будет приносить плоды, а от корня его будет течь источник воды. После того, как эфиопы умоются в этой воде и попробуют плоды с этого дерева, они изменят свой дикий нрав, станут добрыми и кроткими.

Когда апостол нес жезл к храму, то встретил на пути жену и сына правителя этой страны Фулвиана, которые были одержимы нечистым духом. Святой апостол именем Иисуса Христа исцелил их. Это чудо обратило ко Господу много язычников. Но государь не хотел, чтобы его подданные стали христианами и перестали поклоняться языческим богам. Он обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить его.

Святого Матфея положили лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся, то все увидели, что огонь никак не вредит святому Матфею. Тогда Фулвиан приказал добавить хвороста в костер, облил его смолой и поставил вокруг двенадцать идолов. Но пламя растопило идолов и обожгло Фулвиана.

Испуганный эфиоп обратился к святому с мольбой о пощаде, и по молитве апостола пламя успокоилось.

Тело святого апостола осталось невредимым, и он отошел ко Господу около 60 года после Рождества Христового.

Правитель Фулвиан раскаялся в случившемся, но сомнений своих не оставил. Он приказал положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. При этом Фулвиан сказал, что если Бог Матфеев сохранит тело апостола в воде, как сохранил его в огне, то следует поклоняться этому Единому Истинному Богу.

В ту же ночь к епископу Платону во сне явился апостол Матфей и сказал ему идти с клиром на берег моря и найти там его тело. Пришел на берег и Фулвиан со своей свитой. Вынесенный волной гроб был с честью перенесен в храм, построенный апостолом.

Тогда Фулвиан попросил у Матфея прошения, после, чего епископ Платон крестил его с именем Матфей.

Фулвиан впоследствии принял епископство и продолжил дело просвещения своего народа.

Тропарь

Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому последовав, апостол избранный явился еси и благовестник Евангелия вселенней велегласен. Сего ради чтим честную память твою, Матфее богоглаголиве, моли Милостиваго Бога, да грехов оставление подаст душам нашим.