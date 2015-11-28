28 ноября православные христиане чтят образ Пресвятой Богородицы "Купятицкой"

Купятицкая икона Божией Матери явилась в 1180 году около села Купятич, расположенного в пределах бывшего Пинского уезда Минской губернии.

Найдена икона в лесу, на дереве, крестьянской девушкой Анной, которая пасла скот. Образ - в виде креста излучал необычайный свет.

Крестьяне построили на месте чудесного явления иконы церковь во имя Пресвятой Богородицы, где поставили икону.

Через несколько лет татары сожгли церковь. Вторично икона открыта через много лет на месте сгоревшего храма случайным путником по имени Иоаким. Крестьяне перенесли крест-икону в сельскую церковь. Иоаким же остался при храме пономарем.

В начале ХVII века при церкви был устроен Купятицкий монастырь, который захватили в конце века католические, а затем - униатские монахи. Православные иноки, покидая монастырь, взяли с собой святую икону Богородицы Купятицкой. Они перенесли чудотворный образ в Киевский Софийский собор.