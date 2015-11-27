27 ноября Православная Церковь вспоминает святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского

Будущий святитель родился в 1296 году в Константинополе, в семье сенатора Константина при императоре Андронике II. Юноша получил хорошее образование, живя, фактически, при дворе. Одним из его учителей был Феодор Метохит, знаменитый придворный ученый. Считается, что талант к философии Григорий Палама показал еще в юности, прочтя в семнадцатилетнем возрасте лекцию о логике Аристотеля перед императором.

В двадцать лет он покинул дворец и ушел на Афон, где жил и трудился под руководством препоподобных Никодима и Никифора. В 1325 году был вынужден бежать от турецких нападений. В Фессалониках Григорий принял священнический сан и основал неподалеку от Верии монашескую общину, где, наряду с общими службами, практиковалась непрестанная, то есть безостановочная молитва.

В 1331 году он возвращается на Афон в обитель святого Саввы. Однако его уединение было прервано знаменитыми спорами с Варлаамом Калабрийцем, Григорием Акиндином и Никифором Григорой. Полемика проходила на фоне гражданской войны между Иоанном Кантакузином и Иоанном Палеологом.

После воцарения Кантакузина Григория Паламу в скором времени избирают архиепископом Фессалоник. Хотя его архиепископство было омрачено и возмущениями сторонников Палеологов, и недолгим турецким пленом, он был очень уважаем горожанами. Известно, что по его молитвам совершались чудеса.

Святитель Григорий скончался в возрасте 63 лет от болезни. Его прославление было совершено в 1368 году, менее чем через десять лет после смерти.

Тропарь

Православия светильниче, Церкве утверждение и учителю, монахов доброто, богословов поборниче непреоборимый, Григорие чудотворче, Фессалонитская похвало, проповедниче благодати, молися выну спастися душам нашим.