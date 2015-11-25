25 ноября - память святителя Иоанна Милостивого

Святитель Иоанн Милостивый, Патриарх Александрийский, родился на Кипре в седьмом веке в семье знатного вельможи Епифания.

По желанию родителей Иоанн вступил в брак, в котором у него родились детей. Когда жена и дети святого умерли, он принял монашеский чин.

Его духовные труды сделали его известным, поэтому император Ираклий и все духовенство упросили святого Иоанна занять патриарший престол в Александрии.

Главным своим делом святитель считал милостыню и благодеяния всем нуждающимся. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное питание. Два раза в неделю, в среду и пятницу, он выходил к дверям патриаршего собора и, сидя на паперти, принимал всех нуждающихся.

Святитель никогда не отказывал просящим. Однажды по дороге в больницу он встретил нищего и велел дать ему 6 серебряников. Нищий, переменив одежду, обогнал Патриарха и снова стал просить милостыню. Иоанн снова дал ему 6 серебряников. Когда же нищий в третий раз попросил подаяния и слуги стали гнать назойливого просителя, Патриарх приказал дать ему 12 серебряников, сказав: "Не Христос ли искушает меня?"

Незадолго до смерти святой Иоанн был вынужден по болезни оставить свою кафедру и уехать на остров Кипр. Во время пути на корабле больному святителю было виденье, в котором светлый юноша сказал: "Царь царей зовет тебя к Себе".

После прибытия на Кипр, в родной город Амафунт, святитель с миром отошел ко Господу в начале седьмого века.

Тропарь

В терпении твоем стяжал еси мзду твою, отче преподобне, в молитвах непрестанно терпевый, нищия возлюбивый и сия удовливый, но молися Христу Богу, Иоанне милостиве, блаженне, спастися душам нашим.