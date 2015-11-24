24 ноября - память святых мученика Виктора и мученицы Стефаниды Дамасских

Мученик Виктор был родом из Италии и служил воином при Антонине во втором веке. Военачальник Севастьян заставлял его отказаться от Христа под угрозой мучений и смерти, но он отвечал: «Я хочу пострадать за Христа и очень радуюсь, что это исполнится».

Тогда его бросили в разожженную печь, а потом в кипящее масло. Также святого поили сильным ядом, жгли огнем, но мученик оставался жив. В итоге, с него сняли кожу и отсекли голову.

Девушка по имени Стефанида видела страдания святого Виктора и объявила себя христианкой. Севастьян приказал привести ее к себе.

Мучитель убеждал ее поклониться идолам. Святая отказалась, и была разорвана двумя деревьями, к которым ее привязали.

Пострадали святые Виктор и Стефанида в Дамаске.

Тропарь

Иже славе, Господи и всех Содетелю, Ты в мире явил еси украшенных добродетельми страстотерпцы и мученики, да омут непобедимую победу.