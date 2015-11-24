24 ноября православные христиане молитвенно вспоминают блаженного Максима Московского

Блаженный Максим, Христа ради юродивый, жил в Москве. О его родителях, времени и месте рождения ничего не известно.

Святой Максим выбрал для себя один из самых трудных и тернистых путей ко спасению, добровольно приняв на себя личину юродивого ради Христа.

Летом и зимой Максим ходил почти совсем обнаженным, перенося с молитвой и жар, и холод. Он говорил: "Хоть люта зима, но сладок рай".

Русь очень любила своих юродивых, ценила их глубочайшее смирение, прислушивалась к их мудрости, высказанной доходчиво и афористично народным языком пословиц.

Блаженный Максим жил в тяжелые для русского народа времена. Татарские набеги, засухи, эпидемии разоряли и губили людей.

Святой говорил обездоленным: "Не все по шерсти, ино и напротив... За дело побьют, повинись, да пониже поклонись; не плачь битый, плачь небитый; оттерпимся, и мы люди будем; исподволь и сырые дрова загораются; за терпение даст Бог спасение".

Скончался блаженный Максим в ноябре 1434 года и был похоронен у церкви святых князей Бориса и Глеба. У мощей святого угодника Божия стали происходить чудесные исцеления.

В 1547 году в августе были найдены нетленными мощи блаженного Максима. Церковь Бориса и Глеба, в ограде которой был похоронен святой, сгорела в 1568 году. На ее месте построена была новая церковь, которую осветили во имя святого Максима, Христа ради юродивого.

В этом храме были положены честные мощи святого Максима.

Тропарь

Наготою телесною и терпением обнажил еси вражия коварствия, обличая неподобное его деяние, зельне стражда солнечный вар и нуждныя великия студени, мраза и огня не чул еси, Божиею помощию покрываемь, Максиме премудре, с верою творящих память твою честно и усердно притекающих к мощем твоим моли избавитися от бед и падения избежати.