24 ноября – день памяти святого великомученика Мины

Святой великомученик Мина, родом египтянин, был воином и служил в городе Котуане под началом центуриона Фирмилиапа во время царствования императоров Диоклетиана и Максимиана.

Когда соправители начали гонение на христиан, святой не захотел служить им. Он оставил службу и удалился в горы, где жил в посте и молитве.

Однажды во время языческого праздника святой пришел в город, в котором раньше служил.

В разгар праздничных игрищ раздался голос угодника Божьего, который проповедовал веру во Христа, Спасителя мира.

Перед судом правителя Пирра святой мужественно исповедал свою веру и сказал, что пришел сюда, чтобы обличить всех в заблуждении.

Святой Мина отказался от предложения принести жертву языческим богам, принял муки, после которых был обезглавлен в 304 году.

Тело святого мученика приказали сжечь. Христиане ночью собрали в погасшем костре уцелевшие останки мученика и положили в храме его имени, который был построен после прекращения гонений на месте страданий и смерти великомученика Мины.

Тропарь

Яко Безплотным собеседника и страстотерпцем единовсельника, сошедшеся верою, Мино, восхваляем тя, мира мирови испроси и душам нашим велия милости.