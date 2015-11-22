22 ноября – память преподобной Матроны Константинопольской

Преподобная Матрона родилась в Малой Азии и жила в пятом веке. Ее выдали замуж за состоятельного человека по имени Дометиан. Когда у супругов родилась дочь, они переселились в Константинополь.

Двадцатипятилетняя Матрона любила ходить в храм Божий. Целые дни она проводила там, горячо молясь Господу. В храме святая познакомилась с двумя благочестивыми старицами Евгенией и Сусанной.

Преподобная Матрона стала подражать жизни подвижниц, за что ей приходилось терпеть нападки со стороны мужа. После долгих колебаний святая Матрона решила оставить семью.

Однажды во сне ей было видение, что она убегает от мужа, который догоняет ее. Святая спряталась в толпе монахов, которые шли навстречу, и муж ее не заметил. Этот сон преподобная Матрона приняла как Божье указание поступить в мужской монастырь, где муж не догадается ее искать. Свою дочь она отдала на воспитание старице Сусанне, а сама остригла волосы и, переодевшись в мужскую одежду, пришла в монастырь преподобного Вассиана.

Там преподобная Матрона выдала себя за евнуха Вавилу и была принята в число братии.

Однажды святая с другими монахами трудилась в монастырском винограднике. Новоначальный инок Варнава заметил, что у нее проколоты мочки ушей и спросил об этом. "Надо, брат, землю возделывать, а не на чужие лица смотреть, это не подобает иноку", - ответила святая.

Через некоторое время игумену монастыря, преподобному Вассиану, было во сне откровение, что евнух Вавила - женщина. Преподобный Вассиан позвал святую Матрону и сурово потребовал ответа, с какой целью она проникла в монастырь, не для совращения ли иноков и позора обители. Преподобная со слезами рассказала игумену всю свою прошлую жизнь.

Убедившись в том, что намерения ее были чисты и непорочны, и благословив ее, преподобный Вассиан отправил святую Матрону в город Емес в женский монастырь. В той обители святая пробыла многие годы, поражая сестер высотой своего иноческого подвига. Когда умерла игуменья, по единодушному желанию инокинь, настоятельницей обители стала преподобная Матрона.

О подвигах преподобной услышал Дометиан. Когда святая Матрона узнала, что ее муж пришел к монастырю и хочет ее видеть, она тайно ушла в Иерусалим, а затем в Берит, где поселилась в заброшенном языческом храме. Возле жилища преподобной стали селиться женщины и девицы и вскоре возник новый монастырь.

Исполняя волю Божью, открытую ей в видении, святая покинула Берит и отправилась в Константинополь, где узнала, что муж ее умер.

Подвижница основала в Константинополе женский монастырь, куда переехали и сестры из основанной ею Беритской обители.

В возрасте ста лет преподобная Матрона, благословив сестер, тихо отошла ко Господу, около 492 года.

Тропарь

Мужескомудрено утаившися вражиих лукавых путей, Матроно, к жизни воистину шествовавши несумненною волею и неуклонное течение Богомудро скончавши, от Христа прияла еси благодать духовную, тем и воду цельбам источаеши любовию притекающим в память твою славную, мнихом похвала, моли Христа Бога спастися душам