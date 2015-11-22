22 ноября – день памяти преподобного Онисифора Печерского
04:22, 22 ноября 2015Праздники
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Преподобный Онисифор Печерский жил и трудился в Киево-Печерском монастыре.
Святой был в священном сане и имел дар прозорливости.
Отец Онисифор скончался в 1148 году и похоронен в Ближних пещерах рядом с преподобным Спиридоном.
Тропарь
Онисифоре блаженне, предвидевый вся и предвещая ясно, со Иеремием и Матфием, яко пророцы предвидящие, беды належащия скоро мя избавите молитвами вашими.
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