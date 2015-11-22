22 ноября - память святых мучеников Онисифора и Порфирия
04:11, 22 ноября 2015Праздники
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Святые мученики Онисифор и Порфирий пострадали во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане в конце третьего века. Их били, а также жгли огнем.
После этого святых привязали к диким коням, которые волочили их по камням, вследствие чего мученики Онисифор и Порфирий скончались.
Верующие собрали растерзанные останки святых и с честью похоронили.
Тропарь
Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.
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