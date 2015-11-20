20 ноября – память святых мучеников Мелетинских во главе со святым Иероном

Святой мученик Иерон родился в городе Тиане в Великой Каппадокии. Воспитанный благочестивой матерью, он был кротким и добрым христианином.

Императоры-соправители Диоклетиан и Максимиан послали в Каппадокию большой военный отряд во главе с Лизием для искоренения широко распространявшегося там христианства и, кроме того, набрать в императорское войско здоровых и сильных воинов.

Среди многих других Лизий приказал взять на военную службу и Иерона, который обладал большой физической силой и ловкостью. Но Иерон отказался служить императорам, гнавшим христиан. Когда его хотели взять силой и привести к Лизию, он, вооружившись бревном, заставил убежать посланных за ним воинов и вместе с восемнадцатью единомышленниками укрылся в пещере. Воинам Лизия не удалось взять эту пещеру даже штурмом. По совету Кириака, одного из друзей Иерона, Лизий снял осаду пещеры и увел отряд. Кириак успокоил Иерона и уговорил его не сопротивляться властям; и он вместе с другими новобранцами в сопровождении воинов был отправлен в соседний город Мелитину.

Вскоре Иерону было видение во сне, в котором предвозвещалась его скорая мученическая смерть. Собранным в Мелитине воинам Лизий предложил принести жертву языческим богам. Иерон и вслед за ним тридцать два воина отказались это сделать, открыто исповедав веру во Христа. Тогда гонитель приказал бить мучеников, а Иерону еще и отрубить руку. После жестокого избиения едва живых мучеников бросили в темницу, а наутро обезглавили.

Один богатый и знатный христианин по имени Хрисанфий выкупил у Лизия голову святого Иерона. Когда гонения прекратились, на месте, где казнили святых мучеников, он построил храм, куда и положил честную главу. Тела всех казненных святых были тайно похоронены христианами.

В царствование императора Юстиниана при строительстве храма во имя святой Ирины честные мощи святых мучеников были найдены нетленными.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.