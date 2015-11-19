19 ноября православные христиане с молитвой обращаются к преподобному Варлааму Хутынскому

Преподобный Варлаам Хутынский жил в двенадцатом веке. Он был сыном знатного новгородца и свои детские годы провел в Новгороде. В юношеском возрасте Варлаам ушел в Лисичий монастырь и принял постриг.

Затем он поселился на уединенном холме над Волховом, в урочище, называвшемся Хутынь, в 10 километрах от Новгорода.

Преподобный Варлаам проводил суровую жизнь, совершал постоянно молитвы и соблюдал строгий пост. Монах сам рубил лес, пилил дрова, пахал землю.

Вскоре была построена церковь в честь Преображения Господнего и основан монастырь.

Господь даровал преподобному для служения ближним дар чудотворений и прозорливости.

Преподобный Варлаам отошел к Господу в ноябре 1192 года.

Тропарь

Богодуховныя благодати исполнився и разжегся любовию Животворящия Троицы, млад явися Богу угождаяй, ревнуя святым отцем преподобным, великия труды возлюбив, и понесл еси, и демонския посрамив, множкества низложил еси, и преставися в вечный покой, и ныне подаеши просящим неоскудное исцеление, исцеляя многоразличныя недуги, молимтися, святый преподобне отче Варлааме, непрестанно молися ко Господу о душах наших.