19 ноября – память святителя Павла, архиепископа Константинопольского

Святитель Павел, архиепископ Константинопольский, был избран на патриаршую кафедру в 340 году, когда вновь вспыхнула арианская ересь. На Соборе, избиравшем нового Константинопольского патриарха, присутствовало много ариан. Они выступили против избрания святителя Павла, но православных членов Собора оказалось большинство.

Император Констанций, который управлял восточной половиной Римской империи, был арианин. Во время выборов патриарха его не было в Константинополе. После своего возвращения, он созвал собор, который незаконно объявил святителя Павла низложенным, и император выгнал его из столицы.

На место святителя поставили арианина Евсевия Никомидийского. Патриарх Павел отправился в Рим, где нашли себе приют и другие православные епископы, изгнанные Евсевием.

После смерти Евсевия, святитель Павел вернулся в Константинополь. Люди с радостью встретили архиепископа. Но Констанций вторично изгнал святого, и ему пришлось возвратиться в Рим.

Император Констант написал Констанцию грозное письмо, которое отправил в Константинополь со святым архипастырем-изгнанником. Угрозы подействовали, и святитель Павел был возвращен на патриарший престол. Однако вскоре благочестивый император Констант, защитник православных, был предательски убит во время дворцового переворота.

Святителя Павла вновь изгнали из столицы и отправили в ссылку в Армению, в город Кукуз, где он принял мученическую смерть. Когда Патриарх совершал Божественную литургию, ворвались ариане и задушили святого его святительским омофором.

Это чудовищное событие произошло в 350 году.

В 381 году святой царь Феодосий Великий торжественно перенес мощи святителя Павла исповедника, из Кукуза в Константинополь.

В 1326 году мощи святителя Павла перенесены в Венецию.

Тропарь

Божественныя веры исповеданием другаго Павла тя Церковь, ревнителя во священницех, показа, свозопиет ти и Авель ко Господу, и 3ахариина кровь праведная. Отче преподобне, Христа Бога моли дароватися нам велией милости.