18 ноября – память святых апостолов из числа семидесяти: Патрова, Ерма, Лина, Гайя и Филолога
Апостолы Патров, Ерм, Лин, Гаий, Филолог жили в первом веке и проповедовали в разных городах, преодолевая различные трудности во время своего епископского служения.
Святой Патров был епископом в Неаполе и Путеоле, современная территория Италии.
Апостол Ерм был епископом в городе Филиппополе, где мученически скончался.
Лин был преемником апостола Петра в Риме.
Святой Гаий после апостола Тимофея служил епископом в Ефесе.
Святого Филолога рукоположил апостол Андрей в сан епископа города Синопа, недалеко от Черного моря.
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70 апостолов были избраны Господом Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей вселенной.
"После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою." (Лк. 10:1-2)
Церковь почитает и восхваляет апостолов за то, что они научили почитать Троицу Единосущную и Нераздельную.