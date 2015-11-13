13 ноября Православная Церковь молитвенно чтит преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских

Преподобные Спиридон и Никодим, просфорники Печерcкие, в течение тридцати лет исполняли свое послушание - пекли просфоры.

Преподобный Спиридон пришел в монастырь при игумене Пимене в первой половине двенадцатого века уже немолодым человеком. Подвижник сопровождал свой труд непрерывной молитвой и пением псалмов. Еще при жизни преподобный Спиридон был прославлен от Бога чудесами. Известен случай, когда он потушил мантией загоревшуюся пекарню: огонь погас, а мантия осталась целой.

Святой Никодим трудился вместе с преподобным Спиридоном и вел такую же строгую жизнь.

Мощи святых находятся в Антониевой пещере. У преподобного Спиридона пальцы правой руки сложены троеперстно.

Тропарь

Хлебы приносныя руками своими творя, псалмопение непрестанное усты своими яко жертву хвалы приношаше Господеви, со честным Никодимом, блаженне Спиридоне, с нимже молися Христу Богу о душах наших.