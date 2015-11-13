13 ноября – память святого мученика Епимаха

Святой мученик Епимах был родом из Египта. Долгое время он жил отшельником на горе Пелусийской.

Во время гонений на христиан в Александрии святой Ефимах, пылая ревностью к истинной вере, пришел в город, разрушил языческих идолов и бесстрашно исповедал Христово учение.

За это святой был предан мучениям. Среди людей, видевших его муки, стояла женщина с больным глазом, которая исцелилась каплей крови мученика.

После жестоких мучений святого обезглавили мечом.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Епимах во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.