13 ноября – день памяти святых апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула

02:41, 13 ноября 2015
Праздники
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Стахий, Амплий, Урван, Наркисс, Апеллий и Аристовул - святые апостолы из числа 70-ти, избранных Господом Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей вселенной.

Святой апостол Андрей Первозванный рукоположил Стахия в сан епископа Византийского, где он и служил шестнадцать лет, ревностно проповедовал Евангелие Христово и обращал язычников к истинной вере.

Святой Амплий был епископом в городе Диосполе, а святой Урван - в Македонии. Они также трудились по благословению святого апостола Андрея. За проповедь Евангелия они были преданы мученической смерти иудеями и греками-язычниками.

Святой Наркисс был святителем в городе Афинах, а святой Апеллий святительствовал в Ираклии.

Святой апостол Аристовул, епископ Британский, родился на Кипре. Вместе со своим братом, святым апостолом Варнавой, он сопровождал святого апостола Павла в его путешествиях.

Апостол Павел рукоположил Аристовула во епископа и послал на проповедь Евангелия в Британию, где он обратил многих ко Христу, за что претерпел гонения со стороны язычников.

Тропарь

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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