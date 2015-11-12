12 ноября – память святых апостолов из числа семидесяти: Тертия, Марка, Иуста и Артемы

Святой Тертий был вторым епископом в Иконии, где крестил многих язычников и здесь же мученически окончил свою жизнь. О нем упоминает святой апостол Павел в одном из своих посланий.

Святой Марк, он же Иоанн, был племянником апостола Варнавы и являлся епископом Аполлониадским. В доме его матери Марии часто находили убежище гонимые ученики Господа после Его Вознесения.

Святой Иуст, сын Иосифа, Обручника Пресвятой Богородицы, был избран на место Иуды, вместе с Матфием. Он епископствовал и мученически скончался в Елевферополе.

Святой Артема был епископом в ликаонском городе Листре, скончался мирно.