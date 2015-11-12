12 ноября православные христиане почитают святого священномученика Зиновия Егейского и его сестру Зиновию

Священномученик Зиновий, епископ Егейский, и его сестра Зиновия мученически пострадали в 285 году в Киликии.

Они раздали свое имущество, полученное в наследство, бедным. За благотворительность и святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления различных болезней. Вскоре он был избран епископом христианской общины в Киликии.

В святительском сане святой Зиновий ревностно распространял христианскую веру среди язычников. Когда император Диоклетиан начал гонение на христиан, епископ Зиновий был первым схвачен и доставлен на суд к правителю Лисию. Чтобы сохранить жизнь, епископу было предложено поклониться идолам. Святой ответил: "Эта временная жизнь без Христа не есть жизнь, но смерть…"

По приказу Лисия, святителя прибили к кресту и начали пытать. Сестра епископа, видя страдания брата, бесстрашно исповедовала перед гонителями свою веру во Христа и также была отдана на мучения.

Оставшиеся в живых после пыток на раскаленном листе металла и в кипящем котле святые были обезглавлены.

Священник по имени Гермоген тайно похоронил тела святых мучеников.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости, тех молитвами спаси души наша.