11 ноября – день памяти святых мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы
01:16, 11 ноября 2015Праздники
2241
Святые мученики Клавдий, Астерий, Неон и Феонилла пострадали за Христа в 285 году в Киликии, при императоре Диоклетиане.
После смерти их отца мачеха, не хотела делить наследство с детьми, поэтому выдала их гонителям христиан.
Правитель Киликии Лисий применяя различные пытки долго заставлял мучеников отречься от Христа и поклониться идолам.
Непреклонных святых братьев распяли, а замученную сестру бросили в море.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter