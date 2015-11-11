11 ноября – день памяти преподобного Аврамия затворника

Преподобный Аврамий затворник обитал в селении Хидана, недалеко от города Эдессы и был современником и соотечественником преподобного Ефрема Сирина.

Преподобный Аврамий начал трудный подвиг уединенной жизни в расцвете своих лет. Он покинул родительский дом и поселился в пустынном месте, вдали от соблазнов и проводил дни в непрестанной молитве.

После смерти родителей святой отказался от наследства и просил родных раздать его нищим. Строгой подвижнической жизнью, кротостью и человеколюбием Аврамий привлекал к себе многих людей.

Вскоре его вера подверглась серьезному испытанию: он был назначен священником в одно из языческих селений Месопотамии. Три года, не жалея сил, преподобный трудился над просвещением язычников. Он разрушил языческое капище и построил Божий храм.

Ревностному пастырю было даровано счастье увидеть завершение своих трудов: язычники уверовали в Иисуса Христа, Сына Божьего, и преподобный сам крестил их.

Выполнив священный долг, Аврамий снова удалился в свою пустынь, где продолжал прославлять Бога.

Однажды в полночь, когда святой Аврамий молился в своей келье, внезапно засиял свет и послышались слова: "Блажен ты, блажен, как никто из людей!" Разгадав вражьи козни, святой сказал: "Я - человек грешный, но надеюсь на помощь и благодать Бога моего и не боюсь тебя". В другой раз дьявол явился пред святым в образе юноши, зажег свечу и начал петь псалом: "Блажени непорочнии в путь ходящии в законе Господни". Поняв, что и это бесовское наваждение, старец перекрестился и спросил: "Если ты знаешь, что непорочнии блажени, то зачем ты беспокоишь их?" Искуситель ответил: "Я досаждаю им, чтобы победить их и отвратить от всякого доброго дела". На это святой сказал: "Ты одерживаешь победу над отступившими от Бога по своей воле, а от любящих Бога ты исчезаешь, как дым от ветра". После этих слов дьявол исчез.

После пятидесятилетней подвижнической жизни он мирно отошел ко Господу около 360 года.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Авраамие, дух твой.