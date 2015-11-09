9 ноября — память святых мучениц Капитолины и Еротииды

Святая Капитолина, происходила из богатого и знатного рода.

Приняв христианскую веру и услышав проповедь о том, как трудно богатому войти в Царство Небесное, она раздала бедным все что имела и отпустила на свободу своих рабов.

Когда об этом узнал правитель Каппадокии Зелекинфий, он приказал заключить христианку в темницу. За отказ принести жертву идолам Капитолине отсекли голову.

Ее верная служанка Еротиида, увидев, как поступили с госпожой, бросила в правителя камень, за что была немедленно схвачена и подвергнута бичеванию, но по милости Божией осталась невредима. Потом святая Еротиида была обезглавлена и так удостоилась мученического венца.

Святые мученицы пострадали за веру в 304 году.