7 ноября – память преподобного Мартирия, дьякона Печерского

Имя преподобного Мартирия, бывшего иеродьяконом в Киево-Печерской обители, вспоминается в седьмой песни канона преподобным Дальних пещер.

В песнопении прославляются его трудолюбие, праведность и сердечная чистота, а также дар изгнания бесов и исцеления различных физических болезней. За кого он молился пред Богом, того Господь миловал, и каждый получал то, о чем преподобный просил: или здравие, или исполнение какого-либо доброго намерения.

После долгих подвигов и трудов иноческих он переселился душой к Богу, Которому служил.

Мощи преподобного почивают в Дальних пещерах.

Тропарь

Служивый в чину диаконства Господеви добре, честный иеродиаконе Мартирие, и тамо яко слуга Господень обретыйся, идеже и Господь твой, молися Ему и о нас, да подаст нам велию милость.