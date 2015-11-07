7 ноября - память святого мученика Анастасия

7 ноября православные христиане празднуют память святого мученика Анастасия

Святой мученик Анастасий жил в третьем веке в городе Аквилее, на севере современной Италии.

За миссионерскую деятельность в Далмации он был схвачен и приведен к судье.

Отважно и без колебаний исповедал мученик Анастасий Христа Истинным Богом и Творцом всего.

Решением суда он был приговорен к смертной казни и усечен мечем. Тело святого Анастасия язычники бросили в море.

Праведная христианка матрона Аскалопия нашла тело мученика и похоронила в своей домашней церкви.

Мощи святого мученика ознаменовались многими чудесами.