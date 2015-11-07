7 ноября - память святого мученика Анастасия
05:07, 07 ноября 2015Праздники
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7 ноября православные христиане празднуют память святого мученика Анастасия
Святой мученик Анастасий жил в третьем веке в городе Аквилее, на севере современной Италии.
За миссионерскую деятельность в Далмации он был схвачен и приведен к судье.
Отважно и без колебаний исповедал мученик Анастасий Христа Истинным Богом и Творцом всего.
Решением суда он был приговорен к смертной казни и усечен мечем. Тело святого Анастасия язычники бросили в море.
Праведная христианка матрона Аскалопия нашла тело мученика и похоронила в своей домашней церкви.
Мощи святого мученика ознаменовались многими чудесами.
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