7 ноября – память святой праведной Тавифы

Святая праведная Тавифа жила в первом веке и была женщиной добродетельной и милосердной. Она принадлежала к христианской общине в Иоппии.

Случилось так, что она, тяжело заболела и в скором времени умерла. В то время недалеко от той местности проповедовал святой апостол Петр. К нему послали гонцов с убедительной просьбой о помощи.

Когда апостол пришел в Иоппию, праведная Тавифа была уже мертва. Став на колени, первоверховный апостол горячо помолился Господу. Затем подошел к мертвой и сказал: "Тавифа, встань!". И женщина воскресла.

Тропарь

Днесь вера Христова утверждается камнем веры, и ликовствует в веселии Иоппия, псаломски славословят Жизнодавца Сына Божия вернии, видяще совершаемо велие чудо: первоверховный апостол глаголет, и умершая востает от гроба, юже Низложитель смерти дарует Церкви, да украшаются во образ ея добродетельми люди. Приидите убо, христиане, принесем ко святей моления наша: блаженная Тавифо и милосердная, вознеси наша воздыхания Пресвятей Троице и молися со дерзновением, да сынове Света Превечнаго будем, да сподобимся Божия милости, да пребываем в любви Божественней, и да царствует мир во вселенней.