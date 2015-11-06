6 ноября Православная Церковь молитвенно вспоминает преподобного Арефу, затворника Печерского

Преподобный Арефа, затворник Печерский, трудился в Киево-Печерском монастыре и после смерти был погребен в Ближних пещерах обители.

Преподобный Арефа был родом из Полоцка. Проживая в монастыре, он хранил в своей келье много богатства. Однажды воры обокрали его. Жалея о потерянном имуществе, преподобный Арефа стал роптать на Господа, за что был поражен тяжелой болезнью.

Будучи при смерти, он видел, как пришли к нему ангелы и бесы и начали спорить между собою. Бесы заявляли, что за скупость и ропот на Бога он должен быть предан им, ангелы же, обратились к нему и сказали: "Несчастный человек, если бы ты возблагодарил Бога за украденное имущество, это вменилось бы тебе в милостыню".

После видения преподобный Арефа возвратился к жизни. Последние дни свои он провел в затворе, в раскаянии о грехах, отказавшись от всего земного.

Скончался святой Арефа не позже 1190 года.

Тропарь

Богатство твое душевное погубити хотя враг, помрачил тя бяше богатством тленным исперва, но всех спасаяй Господь богатство гибнущее окрасти попусти, душевное же невредно соблюд, Небесных сокровищ наследника тя показа, Арефо, тем тя чтим и ублажаем.