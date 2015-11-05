5 ноября - память святого апостола Иакова, брата Господнего

Апостол Иаков, брат Господень - сын праведного Иосифа Обручника. С детских лет Иаков был назореем, то есть человеком, особо посвященным Богу. Назореи давали обет соблюдения безбрачия, воздержания от вина, не ели мясной пищи, не стригли волос. Обет назорейства означал жизнь чистую и святую, заповеданную некогда Господом всему Израилю. Когда Спаситель начал учить народ о Царствии Божием, святой Иаков уверовал во Христа и стал Его апостолом.

За богоугодную жизнь его избрали первым епископом Иерусалимской Церкви. Святой Иаков председательствовал на Апостольском Соборе, в Иерусалиме его слово было решающим. За тридцать лет епископства апостол многих иудеев обратил в христианство.

Недовольные этим книжники и фарисеи задумали убить святого Иакова. Возведя святителя на крышу храма, они приказали, чтобы отрекся от Спасителя мира. Но святой апостол начал громко свидетельствовать, что Христос есть Истинный Мессия. Тогда иудеи столкнули праведника вниз. Святой умер не сразу, но, собрав последние силы, молился Господу за своих врагов, которые в это время добивали его камнями. Мученическая кончина святителя Иакова произошла около 63 года.

Святой апостол Иаков составил Божественную литургию, которая легла в основание литургий, составленных святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. Церковь сохранила Послание апостола, которое под его именем включено в книги Священного Писания Нового Завета.

Тропарь

Яко Господень ученик восприял еси, праведне, Евангелие, яко мученик имаши еже неописанное, дерзновение яко брат Божий, еже молитися яко иерарх: моли Христа Бога спастися душам нашим.