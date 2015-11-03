3 ноября – память преподобного Илариона Печерского
00:59, 03 ноября 2015Праздники
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Преподобный Иларион, схимник Печерский, был помощником и учеником преподобного Феодосия.
Подражая своему учителю, преподобный Иларион дни и ночи со слезами молился Богу и соблюдал строгий пост. Современники знали его как книгописателя, который трудился над переписыванием книг в келье преподобного Феодосия. В это время наставник пел псалмы и прял шерсть.
Преподобный Иларион жил в одиннадцатом веке и после смерти был погребен в Дальних пещерах.
Тропарь
Воистину достойне наречен был еси Иларион, тихостен бо и кроток нрав по имени твоему имел еси, блаженне, имже кроткому Господу Иисусу благоугодив, молися Ему о нас рабех твоих.
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