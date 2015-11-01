1 ноября католики отмечают День всех святых

1 ноября Римско-Католическая Церковь отмечает День всех святых, а на следующий день – воспоминание всех умерших верных. В этот день и не только среди римо-католиков есть традиция посещать могилы родственников и отправлять там панихиды.

Почитание святых в Церкви берет свое начало вместе с культом первых мучеников христианской эры. Вначале христиане отмечали «день рождения к небу», т.е. день мученичества единичных христиан. Обычно этот день совпадал с днем погребения, так по общепринятому тогда обычаю при их гробах происходили трапезы.

Значительное обогащение литургических календарей воспоминаниями мучеников приводит к тому, что в III-IV вв. возникает отдельный праздник всех Мучеников, поскольку в течение литургического года было уже невозможно вспомнить всех известных и безымянных христиан, которые пролили кровь ради Господа и Его Евангелия.

В более поздние века культ мучеников дополняется еще культом апостолов, пастырей, монахов, монахинь и святых людей. Поэтому постепенно рождается праздник, который в один день вспоминает всех святых – известных и безымянных, канонизированных и тех, о чьей святости знает только Бог.

Папа Григорий III (731-741) в базилике св. Петра освятил часовню в честь Спасителя, Его Матери, всех апостолов, мучеников и исповедников Христа и всех совершенных праведников, которые почили по всему миру. Дата посвящения этой часовни неизвестна, но с того времени в некоторых странах (Англии, Ирландии) начинают чествовать Всех Святых 1-го ноября.

В IХ-Х вв. этот день становится на Западе известен как торжество Всех Святых. На следующий день после праздника Всех Святых Западная Церковь чтит память умерших. Рождение поминального дня на Западе связано с именем аббата Одилон из Клюни (известный бенедектинский монастырь во Франции), который приказал во всех подчиненных ему монастырях отмечать 2 ноября как воспоминание всех умерших верных. В настоящее время в Западной Церкви 1-го ноября уже отмечался праздник Всех Святых. Поэтому дата аббата Одилон, предназначенная для воспоминания всех умерших христиан, имеет глубокую связь с праздником Всех Святых.

Из монастыря Клюни этот обычай распространился по всей Западной Церкви, которая до сегодняшнего дня поминает всех умерших 2-го ноября, то есть на второй день после торжественного упоминания Всех Святых. В этот день церковные общины собираются на кладбищах для общей молитвы за умерших.

Восточная Церковь также отмечает праздник Всех Святых. По давней традиции, которая уходит IV-V века, Всех Святых восточные христиане вспоминают в Литургии в первое воскресенье после Пятидесятницы. Таким образом подчеркивается особая связь святости с действием Святого Духа в человеческих сердцах.

Под влиянием традиции восточного обряда Церковь латинского обряда в Украине особо упоминает в своих молитвах всех умерших не только 2 ноября, но также в воскресенье после Пасхи, в так называемое Проводное Воскресенье.

Кроме того, 1 ноября - особый день для верующих и духовенства УГКЦ, поскольку в этот день 1944 умер Митрополит Андрей Шептицкий, который возглавлял Церковь в течение 44 лет.

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