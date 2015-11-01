1 ноября – день памяти блаженной Клеопатры

Блаженная Клеопатра происходила из селения, расположенного у горы Фавор в Палестине. Она была современницей святого мученика Уара и видела его добровольные мучения. После казни блаженная перевезла тело святого мученика на свою родину и с почестями похоронила его.

У Клеопатры был единственный любимый сын Иоанн, получивший почетную офицерскую должность. Он скоропостижно скончался. Клеопатра с горькими рыданиями обратилась к мощам святого мученика Уара, моля его о воскрешении сына. Когда Клеопатре во сне явились Уар и ее сын Иоанн, в светлых одеждах с венцами на головах, она поняла, что Господь принял ее сына в небесное воинство, и утешилась.

После этого блаженная Клеопатра стала жить при храме, построенном ею над мощами святого мученика Уара и ее сына Иоанна.

Она раздала имение нищим и проводила время в молитве и посте. Через семь лет праведной жизни блаженная преставилась в первой половине четвертого века.