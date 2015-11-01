1 ноября православные христиане молитвенно вспоминают святого мученика Уара

Святой мученик Уар жил в Египте в период гонений на христиан на рубеже третьего и четвертого столетий.

Уар был военачальником Тианской когорты, то есть подразделения, и тайным христианином. Он оказывал помощь многим гонимым и заключенным христианам. Посещая ночью тюрьмы, он приносил узникам пищу, перевязывал раны, ободрял.

Однажды он целую ночь беседовал с семью осужденными на смерть христианскими учителями, которых перед тем избивали и держали голодными. Утром, когда осужденных повели на казнь, Уар пошел вместе с ними. Судья, видя особую твердость веры Уара, приказал его жестоко избить, во время чего святой мученик скончался, его тело выволокли из города и бросили на съедение псам.

Святой мученик Уар – единственный христианский святой, являющийся небесным ходатаем за некрещеных умерших и младенцах, умерших во чреве матери или при родах.

Тропарь

Воинством святых страстотерпец страждущих законне, зря онех, показал еси мужески крепость свою.И устремився на страсть волею, и умрети вожделе за Христа, Иже приял еси почесть победы твоего страдания, Уаре, моли спастися душам нашим.