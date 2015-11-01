1 ноября – память святого пророка Иоиля
07:43, 01 ноября 2015Праздники
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Святой пророк Иоиль является одним из числа двенадцати малых пророков.
Он происходил из рода Рувима и жил за 800 лет до Рождества Христового.
Пророк Иоиля предсказал запустение Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертвоприношений.
Он же пророчествовал, что на всякую плоть будет изливаться Святой Дух через Спасителя мира (Иоил. 2: 28-32).
Тропарь
Предведый Божие пришествие во плоти и наитие Духа Святаго и грядущий Суд предсказавый, пророче Иоиле: спасай молитвами твоими чтущия тя от всех скорбей.
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