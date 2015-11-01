1 ноября – память святого пророка Иоиля

Святой пророк Иоиль является одним из числа двенадцати малых пророков.

Он происходил из рода Рувима и жил за 800 лет до Рождества Христового.

Пророк Иоиля предсказал запустение Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертвоприношений.

Он же пророчествовал, что на всякую плоть будет изливаться Святой Дух через Спасителя мира (Иоил. 2: 28-32).

Тропарь

Предведый Божие пришествие во плоти и наитие Духа Святаго и грядущий Суд предсказавый, пророче Иоиле: спасай молитвами твоими чтущия тя от всех скорбей.