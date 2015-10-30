30 октября – память святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана

Святые мученики бессребреники Косма и Дамиан Аравийские ходили по городам и проповедовали Христа, исцеляя больных силой Христовой. За оказанную помощь святые не брали никакой платы.

В Киликии язычники схватили святых врачей и привели к правителю Лисию. За отказ отречься от христианской веры правитель повелел бесчеловечно бить святых, а потом утопить в море, но ангел Божий вынес их из пучины на берег. Тогда язычники обезглавили святых.

Вместе со святыми врачами были замучены их братья Леонтий, Анфим и Евтропий.

Тропарь

Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.