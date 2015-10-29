29 октября православные обращаются с молитвой к преподобному Лонгину Печерскому
04:13, 29 октября 2015Праздники
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Преподобный Лонгин, вратарь Печерский, проходил послушание в Киево-Печерском монастыре.
Его молитвенное усердие и смиренное трудолюбие были вознаграждены Господом. Печерский привратник сподобился дара прозорливости.
Людей, которые приходили в лавру с добрыми намерениями он ободрял, а злых - нещадно обличал и приводил к покаянию.
Преподобный погребен в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Тропарь
Преподобне и Богоблаженне отче Лонгине, врат монастырских опасный хранителю, опаснейший же и неусыпный своих чувствий от всякаго мирскаго суетствия затворителю, моли нарекшаго Себе дверь Господа Славы, да отверзет нам дверь милости Своея.
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