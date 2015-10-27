27 октября верующие молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Яхромской"

Яхромская икона Божией Матери явилась юноше Косме, который сопровождал больного.

Косма остановился на берегу реки Яхромы, недалеко от Владимира, и больной уснул. Внезапно Косма увидел яркий свет и услышал голос: "Внемли и разумей глаголы жизни, яви житие богоугодное и пожелай радости праведных, да насладишься вечных благ". Свет шел от иконы Успения Пресвятой Богородицы, которая явилась на дереве.

Юноша снял икону, поднес к больному, и тот немедленно исцелился. После этого Косма направился в Киево-Печерскую обитель, где был пострижен.

По тайному внушению Божьему преподобный Косма взял с собой чудотворную икону и удалился на берег Яхромы в то место, где нашел этот образ.

Преподобный Косма соорудил храм, в честь Успения Божьей Матери, в котором поставил Яхромскую икону. Впоследствии там образовалась обитель.